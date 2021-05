Interview mit Lars Knoll, Chief Architect bei Qt über die Übernahme der froglogic GmbH

Wie sind Sie auf die froglogic GmbH aufmerksam geworden? War es von großer Bedeutung, dass es ein deutsches Unternehmen war? Welche Erfolgsfaktoren waren am wichtigsten?

froglogic ist ein langjähriger Partner der Qt Company. Der Haupterfolgsfaktor ist, dass es eine offensichtliche Übereinstimmung zwischen den beiden Unternehmen gibt; die Qt Company ist ein globales Softwareunternehmen, das es Entwicklern und Designern ermöglicht, branchenführende Software mit einer Codebasis auf jeder Plattform unter Verwendung eines Frameworks zu produzieren, und froglogic ist ein führender Experte für Qualitätssicherung. Die gemeinsame Abdeckung eines größeren Teils des Softwareentwicklungsprozesses wird es den Kunden beider Unternehmen erleichtern, ihre Produktivitätsanforderungen zu erfüllen.

Wie passt die Übernahme der froglogic GmbH in das Gesamtbild von Qt?

Die Produktivität der Kunden steht für uns im Mittelpunkt, und da Qualitätssicherung etwas ist, was alle Kunden tun müssen, ist es nur natürlich, dass wir unser Angebot an Software-Entwicklungswerkzeugen um Testwerkzeuge erweitern.

Welche Ziele verfolgen Sie mit der Übernahme?

Im Zuge des weiteren Wachstums von der Qt Company ist die Übernahme von froglogic ein wichtiger Meilenstein, um das Angebot an erstklassigen Softwareentwicklungswerkzeugen von Qt zu erweitern und automatisiertes Testen und Code-Coverage-Analyse direkt in unsere Produktsuite einzubauen. Wir wissen, dass die Geschwindigkeit der Auslieferung neuer Produkte für unsere Kunden entscheidend ist. Unser Ziel ist es, die Produktivität der Entwickler zu verbessern und ihren Entwicklungsprozess so schlank wie möglich zu gestalten.

Was erhoffen Sie sich vom deutschen Markt durch die Übernahme? Wie reagieren Ihre bestehenden Kunden auf die Akquisition? Hat sich die Zielgruppe verändert?

Die Reaktion auf die Übernahme war sehr positiv und tatsächlich teilen sich Qt und froglogic bereits einige Bestandskunden. Die Zielgruppe bleibt größtenteils dieselbe, umfasst aber nun auch Qualitätssicherungsprofis. Deutschland ist einer unserer Kernmärkte, aber sowohl die Qt Company als auch froglogic sprechen Kunden auf der ganzen Welt an. Unsere deutschen Kunden noch besser bedienen zu können und ihre Produktivität noch mehr als bisher zu steigern, ist eine Freude, die wir anstreben.

Welche Integrationsaktivitäten verfolgen Sie? Wie integrieren Sie die bestehenden Mitarbeiter und Hierarchieebenen in die Gesamtstruktur des Unternehmens

Wir werden eine neue Geschäftseinheit einrichten, die sich auf die Bedürfnisse unserer Kunden im Bereich der Qualitätssicherungswerkzeuge konzentriert. In der Praxis bedeutet dies mehr Personal in unserem neuen Büro in Hamburg für die Entwicklung der Produkte und die globale Unterstützung unserer Kunden. Das bestehende globale Qt-Vertriebsnetz wird genutzt, um sowohl alte als auch neue Kunden zu erreichen.

Qt Group (Nasdaq Helsinki: QTCOM) is a global software company with a strong presence in more than 70 industries and is the leading independent technology behind millions of devices and applications. Qt is used by major global companies and developers worldwide, and the technology enables its customers to deliver exceptional user experiences and advance their digital transformation initiatives. Qt achieves this through its cross-platform software framework for the development of apps and devices, under both commercial and open source licenses.

Qt technology is used by approximately one million developers worldwide. We enable a single software code across all operating systems, platforms and screen types, from desktops and embedded systems to business-critical applications, in-vehicle systems, wearables and mobile devices connected to the Internet of Things.

The company’s net sales in year 2020 totaled 79.5 MEUR and it employs 348 people. The Qt Group operates in China, Finland, Germany, Japan, South Korea, Norway, Russia, the USA, France, UK, Italy and India.

