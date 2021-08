Die Globalisierung und ihre Folgen – Wie der deutsche Mittelstand seine Expansion digitalisiert

Internationales Wachstum ist das Ziel eines fast jeden ambitionierten Unternehmens. Aufgrund der Globalisierung sind hier heute selbst den kleinsten Firmen kaum mehr Grenzen gesetzt. Eine zunehmende Internationalisierung und mehr werdende Niederlassungen bedeuten naturgemäß aber auch eine Vielzahl an neuen Herausforderungen. Nicht selten müssen Prozesse überdacht und effizienter gestaltet werden. Auf der Suche nach neuen Lösungen lohnt es sich in vielen Fällen, externe Unterstützung in Anspruch zu nehmen. IT-Beratungsunternehmen wie etwa CNT Management Consulting unterstützen den Mittelstand dabei in allen digitalen Herausforderungen.

Während die Globalisierung vielen Unternehmen Chancen in neuen Märkten bietet, so ist gleichzeitig auch die Konkurrenz am Markt gestiegen. Mit den neuen Entwicklungen ergeben sich Herausforderungen, die von vielen Betrieben nicht selten unterschätzt werden. Michael Seebacher, Geschäftsführer bei CNT Management Consulting Deutschland, weiß über Schwierigkeiten des Mittelstands Bescheid: »Der Markt wird immer größer, es gibt kaum noch Firmen, die nicht international unterwegs sind.« Muss man plötzlich europaweit oder gar weltweit mehrere Niederlassungen führen, kann schon die gemeinsame Abwicklung von kleineren Projekten zur Herausforderung werden. Grundsätzlich seien die Aufgaben, mit denen sich die Unternehmen aus dem Mittelstand konfrontiert sehen, kaum zu verallgemeinern: »Manche unserer Kunden möchten ihren Materialstamm zentralisiert führen, die Pflege der Daten aber so einfach wie möglich gestalten. Andere möchten wissen, wie sie ihre Organisationsstruktur definieren sollen, sodass diese auch bei einem wachsenden Unternehmen flexibel bleibt«, so Seebacher.

Viele Branchen, ähnliche Problemstellungen

So unterschiedlich die Herausforderungen in den verschiedenen Branchen jedoch auch sind, lassen sich doch einige Gemeinsamkeiten erkennen. Ein häufiges Problem von Unternehmen ist beispielsweise die Datenpflege im System. »Oft werden die gleichen Daten innerhalb der Organisation von mehreren Niederlassungen oder Abteilungen verwendet«, erklärt Seebacher. Teilweise führe fehlende Transparenz in der Stammdatenpflege dann dazu, dass Daten mehrfach oder falsch im System angelegt und verwendet werden. Hier spielt auch das Stichwort Effizienz eine große Rolle. Das Ziel bei einer Prozessoptimierung ist unter anderem auch die Entlastung der Mitarbeiter. »Wenn Prozesse automatisch oder semiautomatisch ablaufen und eine abteilungsübergreifende Transparenz geschaffen wird, haben Mitarbeiter die Möglichkeit, sich auf andere Dinge zu konzentrieren«, erläutert der Geschäftsführer. Zudem sei auch die Optimierung unterschiedlicher Logistikprozesse häufig Inhalt einer Anfrage an die Beratungsfirma.

Softwarelösungen auch in Corona-Zeiten gefragt

Aufgrund der vielschichtigen Herausforderungen der Globalisierung und deren Folgen für die eigene Organisation sowie der marktspezifischen Anforderungen greifen viele mittelständische Unternehmen auf digitale Hilfe in Form von Softwarelösungen zurück. Auch in Zeiten von Corona war die Nachfrage hoch: »Zwar mussten manche Firmen IT-Projekte kurzfristig stoppen, dafür investierten andere ihre freigewordenen Ressourcen explizit in die Umsetzung von digitalen Projekten«, stellt Seebacher klar. Durch die externe Unterstützung von auf Softwarelösungen spezialisierten Unternehmen wie CNT nutzen Firmen den Vorteil, ihre Herausforderungen in die Hände von Experten zu legen um sich voll und ganz auf die eigenen Aufgaben konzentrieren zu können.

Digitalisierung: All-in-one Paket für den Mittelstand

Um den vielschichtigen Herausforderungen ihrer Kunden gewachsen zu sein, hat CNT in den letzten Jahren die SAP Business-Lösung proSolution – ein All-in-One Paket für den Mittelstand – entwickelt. »proSolution ist ein CNT Best Practice Paket, welches auf Basis des SAP Standards und des SAP Best Practice effizientere Prozesse im Unternehmen ermöglicht«, beschreibt Seebacher. Die Branchenlösung besteht aus mehreren Zusatzwerkzeugen (Add-Ons), die die branchen- und fachbereichsspezifischen Bedürfnisse der CNT-Kunden abdecken. Ihre Ursprünge hat das Lösungspaket in Projekten aus dem Maschinen- und Anlagenbau. Um höchste Aktualität zu garantieren, wird das gesamte Paket sukzessive weiterentwickelt und die stetigen technischen Änderungen angepasst. Um dem hohen Standards gerecht zu werden, wird das Paket regelmäßig von SAP auf Basis verschiedener Kriterien geprüft und neu qualifiziert. Die SAP selbst empfiehlt die proSolution unter dem SAP Package Finder als qualifizierte SAP Zusatzlösung.

Über CNT Management Consulting GmbH

Die CNT Management Consulting GmbH ist ein mehrfach ausgezeichnetes internationales Beratungshaus mit dem Schwerpunkt Digitalisierung. Seit über 20 Jahren unterstützt CNT Unternehmen unterschiedlicher Sparten bei der Entwicklung und Implementierung von SAP-Lösungen, von 10 Standorten wie Mainz und München betreut der Dienstleister weltweit über 180 Kunden.

