Webseiten für Unternehmen – mehrere Standorte als tragende Rolle

Die Webseite ist eine der wichtigsten Visitenkarten der heutigen Zeit. Sie gibt Interessenten Aufschluss darüber, welche Dienste angeboten werden und wo sich der Standort eines Unternehmens befindet. Aber wie sieht es eigentlich aus, wenn ein Unternehmen mehrere Standorte hat und welches System bietet sich ganz besonders an?

WordPress als CMS für Unternehmenswebseiten

Je nach Unternehmen ist das technische Know-How teilweise sehr überschaubar gehalten. Ein Sanitär-Anbieter mit Standorten in drei Städten möchten gerne online gefunden werden. Die Kompetenz dafür kann jedoch nicht aufgebracht werden. Hilfreich ist es, eine WordPressagentur in Anspruch zu nehmen. WordPress gehört zu den Content Management Systemen, die bereits seit Jahren aktiv genutzt werden. Zu den Vorteilen gehört, dass WordPress in jeder Branche eingesetzt werden kann und die Handhabung leicht zu erlernen ist.

Die wichtigste Grundlage stellt jedoch der professionelle Seitenaufbau dar. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn eine Webseite für mehrere Standorte aufgebaut werden soll. Eine erfahrene WordPressagentur kennt die Tücken und Schwierigkeiten und bietet die Erstellung einer optimalen Basis.

Mehrere Standorte auf einer Webseite unterbringen

Um die Problematik von mehreren Standorten auf der Webseite nachvollziehen zu können, ist ein Beispiel hilfreich. Ein Unternehmen führt eine Detektei München, eine Zweigstelle in Berlin und eine in Stuttgart. Die einzelnen Zweigstellen bieten unterschiedliche Dienstleistungen an. Gleichzeitig möchte das Unternehmen jedoch nur eine Webseite führen. Es wird also eine Startseite benötigt, auf der bereits ersichtlich ist, dass es sich um einen Anbieter mit mehreren Standorten handelt. Die Standorte selbst benötigen dann eine eigene Unterseite. Professionelle Agenturen wissen, wie sich diese erstellen lässt.

Eine der größten Herausforderungen ist es jedoch, mit der Webseite auch gefunden zu werden. Hier kommt die Suchmaschinenoptimierung ins Spiel. Sowohl die Startseite als auch die Unterseiten müssen für die Suchmaschine optimiert werden. Dafür braucht es ein umfangreiches Know-How, wie die Optimierung über WordPress durchgeführt werden kann.

Umfangreiches Wissenspaket für die Erstellung einer Webseite

Die Investition in eine WordPressagentur muss genau abgewogen werden. Die Kosten sind für Unternehmen nicht einfach zu tragen, vor allem dann, wenn es sich um kleine Unternehmen handelt, die ihre Standorte gerade erst aufbauen. Wichtig zu wissen ist es, welche Vorteile es mit sich bringt, Unterstützung durch eine Agentur zu erhalten. Die Experten, die hinter der Agentur stehen, sind bei den technischen Entwicklungen auf dem aktuellen Stand. Auch wenn es sich bei WordPress um ein Programm handelt, das es bereits lange gibt, werden immer wieder Updates und Neuerungen veröffentlicht. Es ist für die Verantwortlichen eines Unternehmens kaum möglich, hier auf dem aktuellen Stand zu bleiben.

Eine Agentur bringt jedoch genau dieses Wissen mit und kann es auch einsetzen, um die Webseite auf die Beine zu stellen. Ein weiteres Thema ist die Suchmaschinenoptimierung. Um in der Suche zu erscheinen, ist eine Anpassung an diese notwendig. Das funktioniert über mehrere Wege. Der Einsatz von Keywords, der Einbau von Videos und Bildern sowie regelmäßige Veröffentlichungen sind dabei Themen. Diese bringen WordPress Agenturen mit ein.

Soll eine Webseite für ein Unternehmen mit mehreren Standorten erstellt werden, dann ist zu klären, welche Aufgaben durch eine Agentur übernommen werden. Oft entscheiden sich die Verantwortlichen dafür, die Webseite durch eine Agentur erstellen zu lassen. Die Pflege der Webseite wird dann in die Hände des Unternehmens gegeben. Auch eine dauerhafte Betreuung durch die Agentur ist möglich.

Soll die Pflege und Betreuung der Webseite durch das Unternehmen selbst übernommen werden, ist ein Blick auf die Leistungen der Agentur empfehlenswert. Eine Einweisung in die Technik von WordPress sowie die Veröffentlichung von Beiträgen sollte in den Leistungen enthalten sein. Ebenfalls hilfreich ist es, durch professionelle Anbieter mehr darüber zu erfahren, wie häufig Informationen auf der Webseite veröffentlicht werden sollten.

Dabei ist zu bedenken, dass die Webseite für mehrere Standorte gilt. Der Zugang über WordPress wird dann im optimalen Fall auch an die Verantwortlichen der jeweiligen Standorte gegeben, damit diese ihre Unterseiten selbst pflegen und auf dem aktuellen Stand halten können.