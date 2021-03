Die zehn besten Ideen, um sich 2021 selbstständig zu machen

Jeder hat bestimmt schon einmal von der Idee der Selbstständigkeit geträumt. Sein eigener Boss zu sein und selbst zu entscheiden, das hat ohne Frage etwas. Doch vielen fällt es schwer, eine gute, profitable Geschäftsidee zu entwickeln, wollen Sie einen Internetshop eröffnen oder doch lieber eine Seite, auf der man Novoline kostenlos spielen kann, betreiben? Die Möglichkeiten können zu Beginn überwältigend sein, doch das Wichtigste ist, dass Sie eine Idee finden, die Ihnen wirklich Spaß macht und mit der Sie sich identifizieren können. Sie dürfen nie vergessen, dass alles mit der Idee anfängt, danach ist immer noch Zeit, um zu wachsen und die Details zu klären.

Bevor wir aber mit den Ideen beginnen, müssen wir noch ganz kurz die momentane Covid-Situation erwähnen. Sie sollten die derzeitige Lage auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, wenn Sie Ihre Businessidee erarbeiten und diese umzusetzen beginnen. Sollten Sie schon immer davon geträumt haben, eine eigene Bar zu haben, ist aktuell eventuell nicht unbedingt die beste Zeit. Nun aber zu den eigentlichen gewinnbringenden Ideen.

Transkription

Haben Sie ein gutes Ohr und können schnell tippen? Wenn Sie beides mit Ja beantworten können, dann wäre Transkription möglicherweise eine gute Idee für Sie. Doch was ist Transkription eigentlich? Ganz einfach: Sie tippen einen gesprochenen Text ab. Diese Dienstleistung ist vor allem im akademischen Bereich besonders gefragt. Dabei können Sie sich Ihre Arbeitslast sehr gut selbst einteilen, zu Anfang können Sie kleinere Aufträge annehmen und dann später diese langsam vergrößern. Auch haben Sie wenige bis kaum kosten zu Beginn. Eine gute Idee, um nebenbei etwas Geld zu verdienen.

Übersetzungen

Die Welt wird immer diverser und so natürlich auch die Gesellschaft, zwangsläufig treffen Sprachen aufeinander oder eine Sprachbarriere taucht auf. An dieser Stelle kommen Sie ins Spiel, als Übersetzer können Sie helfen, diese Barrieren abzubauen und Verständnis zu schaffen. Wie bei den Transkriptionen haben Sie hier wenig Kosten zu Beginn und können Ihr Business langsam aufbauen.

Food Truck

Sie lieben zu kochen und gerne mal für andere. Sie experimentieren leidenschaftlich mit den unterschiedlichsten Zutaten und schrecken nicht vor gewagten Kombinationen zurück. Gerade in der derzeitigen Situation bietet sich ein Food Truck an, da Restaurants am meisten unter den aktuellen Beschränkungen leiden. Ein weiterer Vorteil ist, dass Sie direkt in Kontakt zu Ihren Kunden stehen, was ein unglaublicher Motivationsschub ist. Auf den ersten Blick klingt diese Idee schon etwas verrückt, aber die Industrie wächst schon seit einigen Jahren konstant.

Tiersitter

Mehr als die Hälfte aller Deutschen lebt mit einem Haustier zusammen, doch wer passt auf unsere Lieblinge auf, wenn wir einmal verreisen, egal, ob beruflich oder privat? Das ist der Moment, an dem Sie und Ihr Geschäft ins Spiel kommen. Sollten Sie gut im Umgang mit Tieren sein, dann können Sie hier einen erfreulichen Nebenverdienst bekommen. In manchen Städten gibt es schon einschlägige Foren, in denen Sie Ihre Leistung anbieten können, das macht den Start deutlich einfacher.

Grafikdesign

In unserer schnellen Gesellschaft braucht fast jedes Unternehmen ein gutes Logo, durch das die Aufmerksamkeit von potenziellen Kunden geweckt wird. Sollten Sie ein künstlerisches Auge haben und ein wenig Verständnis für visuelle Anordnung besitzen, dann könnte Grafikdesign genau das Richtige für Sie sein. Mit einem Grafikdesign-Business können ganz einfach Flyer, Werbebanner oder Poster der Kundschaft anbieten. Der große Vorteil dabei ist, dass Sie nur einen Tisch und einen Computer mit der entsprechenden Software brauchen, um loszulegen.

Personal Shopper

Haben Sie ein natürliches Gespür für die neuesten Fashion-Trends oder werden Sie oft um Styling-Tipps gebeten? Dann sind Sie wahrscheinlich in der Lage, dieses Können als Personal Shopper in Geld zu verwandeln. Als Personal Shopper finden Sie die besten Kleidungsstücke für Ihre Auftraggeber und helfen bei der Entwicklung eines persönlichen Styles. Werfen Sie einen Blick auf den Schrank Ihres Kunden, durchstöbern Sie Boutiquen und wählen Sie die passenden Items aus. Ganz ohne besonderes Zertifikat oder größeres Investment kann man entweder etwas dazuverdienen, oder sogar in der Vollzeit beschäftigt sein.

Website-Tester

Ja, damit kann man mittlerweile Geld verdienen. Viele Webseiten suchen händeringend nach Leuten, die Ihre Funktionen testen und Ihnen Feedback geben. Als Tester schauen Sie genau hin, wenn Sie ein Auge für Details haben, dann steht Ihrer Karriere als Reviewer nichts mehr im Weg. Wenn Sie eine Website bewerten, wird Ihnen ein klares Set an Fragen gegeben, sodass Sie schnell, aber effektiv Ihren Auftrag erledigen können.

Fotograf

Lieben Sie die Fotografie und können den Moment perfekt fangen? Sollten Sie atemberaubende Fotos schon auf der Festplatte haben oder wissen Sie, dass Sie tolle Landschaften auf Film bannen werden, dann können Sie sich als Stock Fotograf versuchen. Viele Unternehmen sind immer auf der Suche nach großartigen Fotos für ihre Website. So können Sie die Nutzungsrechte an Ihren Fotos auf einschlägigen Seiten verkaufen, um einen kleinen Nebenverdienst zu machen. Manchmal reichen auch schon gut bearbeitete Handyfotos, das hält das anfängliche Investment klein und schont den Geldbeutel.

Instagram Consultant

Social Media ist überall. Facebook, Instagram und Co. spielen mittlerweile eine wichtige Rolle in der Marketingstrategie von fast jedem Unternehmen. Auch kleine Unternehmen oder Privatpersonen wollen oftmals ihren Instagram-Auftritt verbessern und ihre Follower-Zahlen vergrößern. Ihre Aufgabe wäre es, zu helfen, die Social-Media-Accounts dieser Menschen aufzubessern und eventuell zu verwalten. Wenn Sie ein Gefühl für Marketing und den Umgang mit Kunden haben, dann sollten Sie diese Option im Hinterkopf behalten.

Copywriting

Zu guter Letzt können Sie auch noch darüber nachdenken, als Copywriter durchzustarten. Haben Sie ein Gefühl für Wörter und wissen Sie genau, wie Sie einen komplizierten Sachverhalt einfach erklären können oder wie Sie ein Produkt perfekt darstellen. Als Copywriter werden Sie von Kunden gebeten, gute Texte unter bestimmten Vorgaben für Blogs und Webseiten zu verfassen. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und lernen Sie neue Dinge, während Sie sich in die unterschiedlichsten Themen einarbeiten. Wie bei vielen dieser Vorschläge brauchen Sie auch für dieses Business nur einen Computer, einen Tisch und ein offenes Mindset. Hier finden Sie weitere Ideen.

